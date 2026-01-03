Tragedija u švajcarskom skijalištu: 40 mrtvih, među povređenima i državljani Srbije

U požaru u novogodišnjoj noći u baru u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, poginulo je 40 ljudi, a 119 povređeno, saopštili su zvaničnici.

Od 119 povređenih, identitet 113 je utvrđen, saopštio je šef policije Frederik Žisler. Među povređenima je i četvoro državljana Srbije, dodao je. Istražitelji nastavljaju identifikaciju žrtava požara u baru „Konstelasion“ (Le Constellation) u jednom od najpoznatijih skijališta u Evropi, na jugu Švajcarske, u blizini granice sa Italijom. Reč je pretežno o mladim ljudima koji su u vreme nesreće bili u krcatom kafiću. „Prioritet je da utvrdimo identitet žrtava, ali