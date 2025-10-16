Hamas traži tela preostalih preminulih talaca u Pojasu Gaze

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Hamas traži tela preostalih preminulih talaca u Pojasu Gaze

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Hamas traži tela preostalih preminulih talaca u Pojasu Gaze.

"To je jeziv proces. Kopaju i pronalaze mnogo tela. Zatim moraju da razdvoje tela. Neka od tih tela su tamo dugo vremena, a neka od njih su pod ruševinama. Moraju da uklone ruševine. Neka su u tunelima koji su duboko pod zemljom", rekao je Tramp u sredu novinarima u Ovalnoj sobi Bele kuće, prenosi Tajms of Izrael. Predviđajući da će sledeĆe pitanje biti da li će se Hamas razoružati, Tramp je rekao da želi da se oružje preda. "Želimo da se oružje preda. Oni su
