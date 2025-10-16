Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

RTV pre 15 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1809 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou oslabiti za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u sredu veći je za 0,1 odsto i iznosi 100,7488 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,6 odsto, a od početka godine za 11,6 odsto.
Politika pre 1 sat
Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

RTV pre 15 minuta
