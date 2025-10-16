Vučić čestitao Orbanu na organizaciji mirovnog sastanka između Trampa i Putina

RTV pre 21 minuta  |  Tanjug
Vučić čestitao Orbanu na organizaciji mirovnog sastanka između Trampa i Putina

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras telefonom sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, kome je čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina.

"Poželeo sam mu mnogo uspeha i izrazio uverenje u besprekornu organizaciju ovog istorijskog događaja", napisao je Vučić na Instagram nalogu "budućnostsrbijeav". Dodao je da je sa Orbanom razgovarao i o unapređenju bilateralnih odnosa, kao i da su dogovorili susret u narednih sedam dana. Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin dogovorili su danas da će se sledeće nedelje njihovi savetnici sastati na visokom nivou, nakon čega će se Putin i
Ključne reči

Aleksandar VučićVladimir PutinPredsednik SrbijeRusijaDonald Tramp

