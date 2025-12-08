Jak zemljotres pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami

Jak zemljotres pogodio je danas obalu severnog Japana, izazvavši upozorenje na cunami, saopštila je Japanska meteorološka agencija, prenosi AP.

Agencija je navela da je zemljotres magnitude 7,2 pogodio obalu Hokaida, u blizini primorskog grada Aomorija, sa epicentrom na oko 50 kilometara ispod površine mora. #BREAKING: Tsunami warning issued for northern Japan after powerful M 7.6 earthquake ‘Go to higher ground IMMEDIATELY’ https://t.co/ibb0FlXFA9 pic.twitter.com/d9Zkbx6t6r — Rapid Report (@RapidReport2025) December 8, 2025 Vlasti su izdale upozorenje na cunami za taj region, sa talasima visine do 3