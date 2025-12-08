Snažan zemljotres pogodio Japan: Treslo se jačinom od 7,2 stepena, preti opasnost od cunami

Nova pre 55 minuta  |  Autor: Nova.rs
Snažan zemljotres pogodio Japan: Treslo se jačinom od 7,2 stepena, preti opasnost od cunami

Zemljotres preliminarne jačine 7,6 pogodio je područje kod obale Japana u ponedeljak, prenosi Rojters pozivajući se na Japansku meteorološku agenciju (JMA).

Cunami visine i do tri metra mogao bi da pogodi severoistočnu obalu Japana nakon zemljotresa procenjene jačine 7,6 stepeni, koji je u ponedeljak zabeležen u priobalnom području, saopštila je Japanska meteorološka agencija (JMA). Upozorenje na cunami izdato je za prefekture Hokaido, Aomori i Ivate, nakon što je zemljotres u 23.15 časova (14.15 po GMT-u) potresao veliki deo severa i istoka Japana. Epicentar zemljotresa nalazio se oko 80 kilometara od obale prefekture
