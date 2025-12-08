Razoran zemljotres pogodio Japan! Izdato hitno upozorenje na cunami!

Kurir pre 36 minuta  |  Daily Mail/Preneo: V.M.)
Razoran zemljotres pogodio Japan! Izdato hitno upozorenje na cunami!

Izdato je hitno upozorenje na cunami nakon što je snažan zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio područje kod obale Japana.

Epicentar zemljotresa nalazio se u moru, kod istočne obale prefekture Aomori. Potres se dogodio oko 23:15 časova po lokalnom vremenu, a Japanska meteorološka agencija saopštila je da je žarište bilo na dubini od približno 50 kilometara ispod morskog dna. Jačina zemljotresa procenjena je na 7,2 stepena. (Kurir.rs/ Daily Mail/Preneo: V.M.)
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

U snažnom zemljotresu u Japanu povređene tri osobe, 2.700 domaćinstava bez struje

U snažnom zemljotresu u Japanu povređene tri osobe, 2.700 domaćinstava bez struje

Sputnik pre 26 minuta
Snažan zemljotres pogodio Japan: Treslo se jačinom od 7,2 stepena, preti opasnost od cunami

Snažan zemljotres pogodio Japan: Treslo se jačinom od 7,2 stepena, preti opasnost od cunami

Nova pre 2 sata
Jak zemljotres pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami

Jak zemljotres pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami

Danas pre 2 sata
(Video) Razoran zemljotres pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami: Objavljeni dramatični snimci, u stanovima se sve trese

(Video) Razoran zemljotres pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami: Objavljeni dramatični snimci, u stanovima se sve trese

Blic pre 2 sata
Razoran zemljotres pogodio Japan; Vlasti izdale hitno naređenje: Smesta se evakuišite FOTO/VIDEO

Razoran zemljotres pogodio Japan; Vlasti izdale hitno naređenje: Smesta se evakuišite FOTO/VIDEO

B92 pre 2 sata
Snažan zemljotres 7,6 stepeni pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami

Snažan zemljotres 7,6 stepeni pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami

Politika pre 1 sat
Razoran zemljotres pogodio Japan: Potres 7,1 stepeni Rihtera, izdato upozorenje na cunami

Razoran zemljotres pogodio Japan: Potres 7,1 stepeni Rihtera, izdato upozorenje na cunami

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresJapanCunami

Svet, najnovije vesti »

Nove blokade u Grčkoj: Nezadovoljni poljoprivrednici „zauzeli“ aerodrom na Kritu i zaustavili saobraćaj na putevima i…

Nove blokade u Grčkoj: Nezadovoljni poljoprivrednici „zauzeli“ aerodrom na Kritu i zaustavili saobraćaj na putevima i graničnim prelazima

Danas pre 1 minut
Peskov: SAD još nisu obavestile Moskvu o rezultatima razgovora sa predstavnicima Ukrajine

Peskov: SAD još nisu obavestile Moskvu o rezultatima razgovora sa predstavnicima Ukrajine

N1 Info pre 1 minut
Održan sastanak Zelenskog sa evropskim liderima o mirovnom planu za Ukrajinu

Održan sastanak Zelenskog sa evropskim liderima o mirovnom planu za Ukrajinu

Beta pre 6 minuta
(Video) Skandalozan intervju Putinovog čoveka uputio zastrašujuće pretnje čitavoj Evropi: "Rat se neće završiti dok je ne…

(Video) Skandalozan intervju Putinovog čoveka uputio zastrašujuće pretnje čitavoj Evropi: "Rat se neće završiti dok je ne razbijemo"

Blic pre 21 minuta
Mreža Iks blokirala oglašavanje Evropske komisije na toj platformi

Mreža Iks blokirala oglašavanje Evropske komisije na toj platformi

N1 Info pre 6 minuta