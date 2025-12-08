Razoran zemljotres pogodio Japan! Izdato hitno upozorenje na cunami!

Izdato je hitno upozorenje na cunami nakon što je snažan zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio područje kod obale Japana.

Epicentar zemljotresa nalazio se u moru, kod istočne obale prefekture Aomori. Potres se dogodio oko 23:15 časova po lokalnom vremenu, a Japanska meteorološka agencija saopštila je da je žarište bilo na dubini od približno 50 kilometara ispod morskog dna. Jačina zemljotresa procenjena je na 7,2 stepena. (Kurir.rs/ Daily Mail/Preneo: V.M.)