(Video) Razoran zemljotres pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami: Objavljeni dramatični snimci, u stanovima se sve trese

Zvanično je izdato upozorenje na cunami Hokaido, Aomori i Ivate, s napomenom da su mogući talasi do visine od tri metra. Do zemljotresa je došlo na oko 84 kilometra udaljenosti od mesta Hačinohe u severoistočnom regionu Hokaido. Epicentar potresa u Japanu bio je na dubini od 50 kilometara. (Tanjug)