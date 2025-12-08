(Video) Razoran zemljotres pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami: Objavljeni dramatični snimci, u stanovima se sve trese

Blic pre 5 sati
(Video) Razoran zemljotres pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami: Objavljeni dramatični snimci, u stanovima se sve trese

Epicentar potresa nalazio se 84 kilometara od mesta Hačinohe Dubina potresa iznosila je 50 kilometara Zemljotres snage 7,6 stepena Rihterove skale pogodio je danas blizinu obale Japana, prema podacima Japanske meteorološke agencije.

Zvanično je izdato upozorenje na cunami Hokaido, Aomori i Ivate, s napomenom da su mogući talasi do visine od tri metra. Do zemljotresa je došlo na oko 84 kilometra udaljenosti od mesta Hačinohe u severoistočnom regionu Hokaido. Epicentar potresa u Japanu bio je na dubini od 50 kilometara. (Tanjug)
