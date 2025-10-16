Naslovne strane za četvrtak, 16. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 16. oktobar 2025, pišu o poseti Beogradu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, promeni rukovodstva u okviru Junajted grupe na televizijama Nova i Sport klub, slučaju studentkinje Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

ALO- Jasno i glasno predsednik poručio “Za Srbiju je članstvo u EU prioritet”, piše list. BLIC – O poseti Beogradu Fon der Lajen pod naslovom: “Pravo je vreme da Srbija krene ka EU”. “Studentkinja demantovala da su je mučili policajci”, piše list o slučaju studentkinje. VEČERNJE NOVOSTI – “Gas Srbiji neće biti prekinut”, kazao ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko. “Remek-delo Šumanovića krasiće opet Ušće” – moguća izložba u Muzeju savremene umetnosti (MSUB).