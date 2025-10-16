EU u Srbiji gradi fabriku veštačke inteligencije
NIN pre 47 minuta
Evropska unija planira da na teritoriji Zapadnog Balkana izgraditi dve „AI fabrike“, tačnije rečeno centra za razvoj veštačke inteligencije, od kojih će se jedna nalaziti u Srbiji.
Tu vest je otvarajući investicioni forum „Zapadni Balkan - EU“, koji je održan u Tirani, obelodanila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasivši da će ta postrojenja biti izgrađena u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Takođe je najavila da će na forumu biti potpisano 10 važnih poslovnih ugovora, da će se razmatrati mogućnost za sprovođenje još 24 potencijalne investicije, a da bi sve to u region moglo da donese više od četiri milijarde evra novih