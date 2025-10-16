EU u Srbiji gradi fabriku veštačke inteligencije

NIN pre 47 minuta
EU u Srbiji gradi fabriku veštačke inteligencije

Evropska unija planira da na teritoriji Zapadnog Balkana izgraditi dve „AI fabrike“, tačnije rečeno centra za razvoj veštačke inteligencije, od kojih će se jedna nalaziti u Srbiji.

Tu vest je otvarajući investicioni forum „Zapadni Balkan - EU“, koji je održan u Tirani, obelodanila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasivši da će ta postrojenja biti izgrađena u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Takođe je najavila da će na forumu biti potpisano 10 važnih poslovnih ugovora, da će se razmatrati mogućnost za sprovođenje još 24 potencijalne investicije, a da bi sve to u region moglo da donese više od četiri milijarde evra novih
