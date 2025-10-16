Oštre primedbe i Vučićevo korišćenje terminologije Kremlja: Politico o poseti Ursule fon der Lajen Beogradu

Danas pre 11 sati  |  S. D.
Oštre primedbe i Vučićevo korišćenje terminologije Kremlja: Politico o poseti Ursule fon der Lajen Beogradu
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen uputila je u sredu oštre primedbe predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću o napretku njegove zemlje ka članstvu u EU, ocenjuje briselski portal Politico. „Sada je trenutak da Srbija pređe na konkretne korake ka pridruživanju uniji“, izjavila je šefica Komisije na konferenciji za novinare u Beogradu tokom svoje turneje po Zapadnom Balkanu. „Zato želimo da vidimo napredak u oblasti vladavine prava, izbornog okvira i
Aleksandar VučićBalkanBriselEUEvropska komisija

