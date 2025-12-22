Tramp smenio 30 ambasadora, u Evropi u Jermeniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Slovačkoj

Beta pre 39 minuta

 Administracija predsednika SAD Donalda Trampa smenjuje 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih mesta u ambasadama.

To se događa u okviru napora za preoblikovanje američkih diplomatskih predstavništava i postavljenje osoblja za koje se smatra da potpuno podržava Trampove prioritete oličene u poruci "Amerika na prvom mestu".

Šefovi misija u najmanje 29 zemalja obavešteni su prošle nedelje da se njihvoa postavljenja završavaju u januaru, rekla su dva zvaničnika Stejt departmenta koji nisu želeli da im se navede ime. Oni koji su pogođeni promenama ne gube svoj posao u spoljnoj službi i vraćaju se u Vašington na druge dužnosti ako žele da ih preuzmu, rekli su ti zvaničnici.

Svi povučeni ambasadori preuzeli su dužnost za vreme administrcije predsednika Džoa Bajdena, ali su ostali na tim mestima posle prvobitne čistke na početku Trampovog drugog mandata u januaru, kada su ciljani uglavnom politički postavljeni nameštenici. To se promenilo u prošlu sredu kada su počeli da dobijaju obaveštenja iz Vašington da treba da odu.

Stejt department nije komentrisao konkretan broj osoblja ili ambasadora kojih se to tiče, ali je saopšteno da se radi o standardnom procesu u svakoj adminsitraciji. Kako je saopšteno ambasador je "lični predstavnik predsednika i predsednikovo je pravo da osigura da ima pojedince u ovim zemljama koji unapređuju njegovu agendu Amerika na prvom mestu".

Najviše pogođena smenama je Afrika gde su povučeni ambasadori iz 13 zemalja - Burundi, Kamerun, Zelenortska ostrva, Gabon, Obala Slonovače, Madagaskar, Mauricijus, Niger, Nigerija, Ruanda, Senegal, Somalija i Uganda.

Na drugom mestu je Azija sa promenama ambasadora u šest zemalja - Fidži, Laos, Maršalska ostrva, Papua Nova Gvineja, Filipini i Vijetnam.

U Evropi smene su se dogodile u Jermeniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Slovačkoj.

Na Bliskom istoku u dve države - Alžiru i Egiptu, koliko i u Južnoj i Centralnoj Aziji - u Nepalu i Šri Lanki) i na Zapadnoj hemisferi - u Gvatemali i Surinam

(Beta, 22.12.2025)

