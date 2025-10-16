Neverovatna scena u Saudijskoj Arabiji: Dečak upao na teren i stao pred Sinera, obezbeđenje hitno reagovalo

Trenutno drugi teniser sveta Janik Siner bez velikih problema je savladao Grka Stefanosa Cicipasa sa 6:2, 6:3 i plasirao se u polufinale turnira "Šest kraljeva" u Rijadu.

Siner je tako zakazao duel protiv Novaka Đokovića u polufinalu, a taj meč je na programu od 20.00 uz prenos na Netflix platformi. Ovo će biti njihov 11. meč, a Siner trenutno vodi sa 6:4 u međusobnim duelima. Nakon meča sa Cicipasom viđena je jedna čudna situacija, kada se na terenu našao dečak obučen u tradicionalne saudijske odore. Očigledno dečak nije znao engleski, pa je pokušavao rukama i gestikulacijom da objasni šta želi. Očigledno je želeo da dobije