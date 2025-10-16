Đoković protiv Sinera u Rijadu

Italijanski teniser Janik Siner igraće u polufinalu egzibicionog turnira “Slem šest kraljeva” u Rijadu protiv Novaka Đokovića.

Italijan je pobedio Stefanosa Cicipasa rezultatom 6:3, 6:2. Meč je trajao sat i 16 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok je Cicipas 24. na ATP listi. Italijanski teniser je bez većih problema došao do pobede protiv Cicipasa i tako izborio plasman u narednu rundu. Siner će sutra igrati protiv Đokovića, koji je direktno prošao u polufinale. U drugom polufinalu sastaće se najbolji teniser sveta Karlos Alkaras i Tejlor Fric.