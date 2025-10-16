Tramp: Sastaću se sa Putinom u Budimpešti, da okončamo ovaj “neslavni” rat

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je danas na svojoj društvenoj mreži “Istina” da je razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji je nešto ranije bio najavljen. Kako prenosi BBC, Tramp je naveo da je razgovor bio “dobar i produktivan” i najavio da će se sastati u Budimpešti.

„Predsednik Putin i ja ćemo se potom sastati na dogovorenoj lokaciji u Budimpešti u Mađarskoj – kako bismo videli da li možemo da okončamo ovaj ‘neslavni’ rat između Rusije i Ukrajine“, izjavio je Tramp, ali nije precizirao datum susreta, prenosi BBC. On je naveo i da će se „savetnici na visokom nivou“ iz SAD i Rusije sastati naredne nedelje, a da delegaciju SAD predvodi državni sekretar Marko Rubio. Ranije je najavljeno da će Tramp razgovarati sa Putinom uoči