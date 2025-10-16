Bez vode deo Ratka Pavlovića i Valterova

Bez vode su u četvrtak potrošači u Ulici Valterovoj, ali i delu Ulice Ratka Pavlovića u naselju Šapranački rid, saopšteno je iz JP Vodovod u Vranju.

Bez vode su zbog oštećenja vodovodne mreže u Valterovoj i neke okolne ulice. Iz Vodovoda su saopštili da vode neće biti do završetka radova, pa mole potrošače za razumevanje i strpljenje. Preporučuje se korisnicima da po normalizaciji vodosnabdevanja "ne koriste vodu za piće i pripremu hrane sledeća dva sata", a da u tom periodu isperu svoje kućne instalacije.