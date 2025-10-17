Igor Kojić najavio svadbu Popeo se kod oca na binu, pa poručio: "Treća sreća!"

Alo pre 2 sata
Igor Kojić najavio svadbu Popeo se kod oca na binu, pa poručio: "Treća sreća!"

Igor se u jednom trenutku pridružio ocu Draganu Kojiću Kebi na sceni

Pevač Dragan Kojić Keba sinoć je u Beogradu održao koncert, a najveću pažnju privukao je njegov sin Igor Kojić, koji se pojavio u društvu nove devojke. U loži je bio u društvu brinete, a par se potom razdvojio zbog paparaca. Zanimljivo je i to da se on pre samo dva meseca zvanično razveo od 15 godina mlađe Sofije Dacić, koja se nedavno pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda. Printscreen Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Ataimages
