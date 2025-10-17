Aktuelni Alfa Romeo Stelvio i Giulia ostaju u proizvodnji do 2027. godine

Ovo produženje životnog veka je posledica kašnjenja u dolasku novih generacija (baziranih na platformi STLA Large), a takođe je i rezultat energetske tranzicije koja je daleko teža nego što se očekivalo. „Potrebno nam je malo više vremena da zadovoljimo potrebe naših kupaca.

Zato razmatramo i druge pogonske sklopove za naša buduća vozila“, komentarisao je Fičili. Odatle je došlo do odlaganja i odluke da se nastavi proizvodnja trenutnih generacija Stelvija i Giulija do (najmanje) 2027. godine. Poznato je i da će dizel motori biti ažurirani na standard Evro 6e bis.. Baš kao što je urađeno sa ponudom motora za unapređeni Tonale, koja je ažurirana da bi ispunila najnovije propise. Priredio: Ivan Mitić – Autoblog.rs
