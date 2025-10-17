Putin i Orban na vezi; Pripreme u punom jeku

Mađarski premijer Viktor Orban telefonski je razgovarao s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o planiranom sastanku Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u Budimpešti, saopštio je Kremlj.

Iz Kremlja su naveli da je razgovor inicirala mađarska strana. U saopštenju stoji da je " Orban izrazio spremnost da olakša dogovore za mogući rusko-američki samit u Budimpešti." Putin je takođe obavestio Orbana o svom nedavnom telefonskom razgovoru s Trampom. Ruski čelnik rekao je mađarskom premijeru da nadolazeći sastanak s Trampom namerava da iskoristi za raspravu o "algoritmu daljih akcija", s ciljem pronalaska načina za okončanje rata u Ukrajini. Nakon