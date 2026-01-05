BBC vesti na srpskom

Tragedija u švajcarskom skijalištu: 40 mrtvih, među žrtvama i povređenima i državljani Srbije

Požar izbio tokom novogodišnjeg dočeka u baru u jednom od napoznatijih evropskih skijališta. Žrtve uglavnom vrlo mladi ljudi.

BBC News pre 1 sat
BBC
Fotografija neposredno pre požara u krcatom kafiću u ski-centru u Kran-Montani u kojem je živote izgubilo desetine mladih ljudi

U požaru u novogodišnjoj noći u baru u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, poginulo je 40 ljudi, a 119 povređeno, saopštili su zvaničnici.

Istražitelji su posle nekoliko dana utvrdili identitet svih 40 poginulih, među kojima je i državljanin Srbije, rekao je medijima u Beogradu srpski ambasador u Švajcarskoj.

I među povređenima je četvoro državljana Srbije, rekli su zvaničnici u Švajcarskoj.

Švajcarsko tužilaštvo saopštilo je da je protiv francuskih menadžera bara, Žaka i Džesike Moreti, pokrenuta krivična istraga.

Francuski menadžeri bara Konstelasion (Le Constellation) osumnjičeni su za ubistvo, nanošenje telesnih povreda i podmetanje požara iz nehata, saopštilo je tužilaštvo kantona Vale.

Predsednik Švajcarske Gi Parmelin nazvao je požar „jednom od najgorih tragedija“ u istoriji zemlje.

Među poginulima i povređenima su pretežno vrlo mladi ljudi.

Dve najmlađe žrtve imale su po 14 godina.

Povređeni, od kojih neki imaju samo 15 godina, imaju teške opekotine trećeg stepena, kažu iz lokalne bolnice.

Uzrok požara još nije potvrđen, ali je Beatris Pilu, državna tužiteljka Valea, rekla da sve navodi na to da je požar izbio od prskalica, postavljenih na flaše šampanjca koje su bile preblizu plafona.

Zbog toga je požar je počeo veoma brzo.

Ovo se poklapa sa prethodnim izjavama svedoka da je požar možda izazvalo to što su konobarice nosile flaše šampanjca sa „bakljama“ ili „prskalicama“ na vrhu.

BBC

Ko je povređen?

Od 113 identifikovanih povređenih, četvoro je državljana Srbije, rekao je šef policije Frederik Žisler.

Najviše povređenih je Švajcaraca - 71, 14 državljana Francuske i 11 Italijana.

Među povređenima je i državljanin Bosne i Hercegovine, rekao je Žisler.

Pogledajte trenutak koji je izazvao tragediju u Kran-Montani

Žrtve su različitih nacionalnosti.

Iz italijanskog Ministarstva spoljnih poslova rekli su za BBC da se 16 italijanskih državljana trenutno vodi kao nestalo.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se osam njegovih državljana vodi kao nestalo i da ne može isključiti mogućnost da su među poginulima i francuski državljani.

Francuski mediji su ranije izvestili da su najmanje dvoje povređenih francuski državljani.

Francuski fudbalski klub Mec saopštio je da je jedan od njegovih mladih igrača zadobio teške opekotine u požaru.

Tahiris Dos Santoš (19) helikopterom je prebačen u bolnicu u Nemačkoj na lečenje, navodi se u saopštenju kluba.

Predsednik Švajcarske Gi Parmelin izjavio je da je ovo jedna od „najgorih tragedija koju je njihova zemlja doživela".

U Švajcarskoj je proglašena petodnevna žalost.

REUTERS/Denis Balibouse

Saslušani vlasnici kafića: 'Sve je bilo po propisima'

Vlasnik bara Žak Moreti tvrdi da je objekat poslovao u skladu sa svim propisima i da je u poslednjih deset godina bio kontrolisan tri puta, piše 24 heures.

Moreti, koji sa suprugom poseduje još nekoliko objekata u poznatom skijališkom ski-centru, odbio je da da duži intervju, navodeći da se ne oseća dobro posle tragedije.

Međutim, te tvrdnje su u suprotnosti sa izjavom Stefana Gancera, ministra bezbednosti švajcarskog kantona Vale.

Opština je odgovorna za inspekciju objekata i ta kontrola mora da bude sprovedena svake godine, rekao je Gancer novinarima.

Prema njegovim saznanjima, za bar u kojem se dogodila tragedija nije sastavljen nikakav izveštaj o neispravnostima, iako nije mogao da potvrdi tačan datum poslednje kontrole.

Moreti i njegova supruga ispitani su u istrazi, ali zasad nisu osumnjičeni.

Francuski mediji uspeli su da prikupe tek šture informacije o paru.

Prema pisanju BFM-a, Žak Moreti u noći požara nije bio u baru Konstelasion, već u jednom od druga dva objekta u njihovom vlasništvu.

Njegova supruga Džesika Moreti bila je na mestu događaja i, kako navodi izvor blizak slučaju za list Figaro, zadobila je opekotine na ruci.

REUTERS Stephanie Lecocq
Odavanje počasti žrtvama tragedije u kafiću u švajcarskom skijalištu Kran Montani
Ljudi se grle u blizini mesta eksplozije i požara
Reuters
U blizini mesta eksplozije i požara

'Dva sveta u Kran-Montani'

Policajci stoje pored mesta gde je izbio požar
EPA
Više desetina ljudi stradalo u požaru u alpskom skijalištu u Švajcarskoj

Bruno Hugler, šef turizma Kran-Montane, rekao je da u alpskom skijalištu vlada „duboki šok".

Ovde postoje „dva sveta“ - ljudi tuguju, ali praznici se nastavljaju, rekao je on za BBC.

Zvaničnici pokušavaju da pronađu najbolji način da stvore „atmosferu poštovanja“ za rodbinu i prijatelje ,na raspolaganju su im i psihološki stručnjaci, ali i da omoguće drugim gostima da uživaju u aktivnostima koje ovo područje nudi, dodaje on.

Hugler objašnjava da mnoge različite nacionalnosti posećuju Kran-Montanu, posebno od kraja decembra do prvih nedelja januiara.

Više od 60 odsto je iz Švajcarske, ali dolaze i gosti iz Italije, Francuske, Belgije, Holandije, Nemačke i Velike Britanije.

Pogledajte video: 'Poput noćne more' - očevici o požaru u Švajcarskoj

'Ništa se nije videlo od dima'

Jedan muškarac ispričao je za Francusku novinsku agenciju (AFP) da je bio zarobljen u zapaljenoj prostoriji i da je morao da razbije prozor da bi izašao.

„Bili smo zarobljeni, mnogo ljudi nije uspelo da izađe. Ništa nismo videli od dima i nismo znali kako da se spasimo", rekao je on.

Ispričao je da uspeo da izađe kroz prozor, ali da je polovina njegove odeće izgorela.

„Morao sam da se sakrijem iza stola kad je vatra buknula", dodao je.

Transparent na kome piše da su zabranjeni vatrometi zbog opasnosti od požara
EPA

Većina povređenih zadobila je teške opekotine.

Regionalni guverner Metijas Renar izjavio je da „značajan broj" povređenih klasifikovan kao kritično ugrožen.

U bolnici u Sionu leči se 60 ljudi, dok su neki prebačeni u druge švajcarske gradove, a nadležni u Francuskoj, Nemačkoj i Italiji ponudili su pomoć pacijentima sa teškim opekotinama.

Ožalošćeni turisti
EPA

'Bio je haos, ljudi su stizali sa svih strana'

Žena koja je provela noć u bolnici u Sionu s majkom, ispričala je lokalnim medijima kako su izgledali dramatični trenuci kada su počele da pristižu žrtve požara u baru.

Prema njenim rečima, medicinska sestra je tražila od svih u čekaonici da napuste prostoriju, dok su povređeno stizali jedan za drugim.

„Brzo sam izašla napolje da oslobodim pristup Hitnoj pomoći i onda je nastao haos, ljudi su stizali sa svih strana, ozbiljno povređeni", kaže ona.

Osećao se miris izgorelog, dodaje.

Spasioci i hitna služba rade na mestu eksplozije i požara
Reuters

Pogledajte trenutak koji je izazvao tragediju u klubu u Severnoj Makedoniji

(BBC News, 01.05.2026)

