Kraj Piksijeve ere: Stojković više nije selektor fudbalske reprezentacije Srbije

Dileme više nema – Dragan Stojković Piksi više nije selektor fudbalske reprezentacije Srbije.

Fudbalski savez Srbije je na sednici Izvršnog odbora usvojio Stojkovićevu ostavku koju je podneo posle poraza od Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Ovim porazom „Orlovi“ su šanse za plasman na Mundijal sledeće godine sveli na teoriju.

Fudbalski savez Srbije naknadno će raspravljati o Stojkovićevom nasledniku na klupi nacionalnog tima.

Do sada su se u medijima najviše pominjala imena Veljka Paunovića, koji trenutno bez angažmana, stratega Crvene zvezde Vladana Milojevića i Dejana Stankovića, trenera moskovskog Spartaka.

Šta ostavlja Stojković?

Stojković, jedan od najvećih igrača u istoriji Crvene zvezde jugoslovenskog fudbala, na mesto selektora je došao pre četiri godine.

U kvalifikacijama za Mundijal u Kataru, pod njegovim vođstvom, „Orlovi“ su igrali veoma dobro i direktno se kao prvi u kvalifikacionoj grupi kvalifikovali na završni turnir.

I ne samo po rezultatu, tadašnja Stojkovićeva ekipa ostaće upamćena po napadačkoj igri i pobedi od 2:1 nad Portugalom u Lisabonu golom Aleksandra Mitrovića u 90. minutu.

Upravo tim trijumfom „Orlovi“ su obezbedili mesto u Kataru 2022.

Poslednja četiri minuta meča u Lisabonu Stojković, priznao je, nije smeo da gleda.

„Bila je tenzija, ali sam bio smiren jer nisam čuo huk sa tribina, što znači da je mirno i da je sve u redu.

„Gledam - kad će više kraj?! I onog momenta kad sam izašao i pomislio 'ne mogu više, idem'.

„I izlazim, vidim kroz tunel ljude, Portugalce, koji pognute glave ulaze. Tada mi je bilo sve jasno, jasno mi je bilo da su izgubili“, rekao je novinarima.

Dobre igre iz kvalifikacija, međutim, nisu se nastavile na Mundijalu, gde je Srbije eliminisana već u prvoj fazi.

Poraz od Brazila, remi sa Kamerunom (uprkos vođstvu od 3:1) i poraz od Švajcarske značili su da Srbija ide kući.

Govorio je o nedostatku sreće i problemima sa povredama uoči Mundijala i u tome pronašao objašnjenja za neuspeh.

„Sigurno da rezultatom nismo zadovoljni, što je i normalno, ali treba imati u vidu sve probleme od dolaska ovde na Svetsko prvenstvo i fizičku pripremljenost.

„Momci su se borili koliko su mogli, dali sve od sebe i ne mogu od njih da očekujem više od toga što su pokazali", rekao je u zimu 2022.

Stojković je sa Srbijom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvu u Nemačkoj 2024. osvojio drugo mesto u grupi i „Orlovi" su se opet direktno kvalifikovali.

Ipak, zbog slabijih igara u ovim kvalifikacijama i dva poraza od Mađarske, Stojković se našao na meti kritika navijača.

„Ovo je veliki dan za srpski fudbal. Srbija je dočekala da ima ekipu na Evropskom prvenstvu“, rekao je Stojković za Arenu sport posle utakmice sa Bugarskom.

To je bio prvi plasman Srbije na Evropsko prvenstvo od sticanja samostalnosti 2008.

Ali poput Katara 2022, Srbija je i na kontinentalnom šampionatu u Nemačkoj razočarala igrom i rezultatima.

Poražena je od Engleske na startu, a onda je remizirala u duelu sa Slovenijom izbegavši poraz golom Luke Jovića u petom minutu nadoknade.

U poslednjem, odlučujućem kolu, „Orlovima" je bila potrebna pobeda, ali je meč sa Danskom završen bez pogodaka.

Ipak, za razliku od navijača, Stojković je tada rekao da je ponosan.

„Nema trunke razloga da se stidimo nečega. Uradili smo sve što smo mogli.

„Samo jedan gol je važan, ali do njega nije došlo i to je to“, zaključio je Stojković.

U kvalifikacije za Mundijal 2026, Srbija je ušla u K grupi, gde je prema prognozama stručnjaka, uz neprikosnovenu Englesku, bila favorit za plasman makar u baraž kao drugoplasirana.

Tim je bio oslabljen neigranjem Dušana Tadića, dotadašnjeg kapitena koji se povukao iz reprezentacije.

Blede partije u kvalifikacijama za Mundijal kulminirale su debaklom protiv Engleske (0:5) u Beograd, kada su navijači zviždali i skandirali „Piksi odlazi“.

„Po meni su to bili nefudbalski zvižduci, imaju političku konotaciju i to me ne interesuje", kazao je Stojković.

Nije detaljnije govorio o tome, ali je Stojković više puta u prošlosti govorio pohvalno o predsedniku države Aleksandru Vučiću i prisustvovao je skupu koji je u Nišu u maju organizovala vladajuća Srpska napredna stranka (SNS).

Srbija je, ispostaviće se, odlučujući meč sa Albanijom trebalo da igra u Beogradu, ali je „iz bezbednosnih“ razloga kako su saopštili nadležni, domaćinstvo ipak dobio Leskovac.

Ni na jugu Srbije „Orlovi“ nisu bili uspešni – Albanija je povela golom u završnici prvog poluvremena i na kraju uspela da upiše pobedu.

„Rezultat je zaista loš, nisam očekivao ovo. Obratio sam se i igračima, sve sam im rekao.

„Nije tragedija kada selektor ode i Srbija će uvek imati velikog navijača u meni. Više od 50 puta sam vodio svoju zemlju", istakao je Stojković na konferenciji za medije posle meča.

(BBC News, 10.17.2025)