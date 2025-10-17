Evropske socijaldemokrate podržale studente i građane koji se bore za demokratiju u Srbiji

Evropske socijaldemorkate usvojile su na Kongresu PES rezoluciju kojom potvrđuju odlučnost da brane demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava u Evropi i njenom okruženju kao i podršku civilnom društvu, društvenim pokretima i građanima koji se bore za istinsku i pravednu demokratiju i brane proces proširenja EU u svojim zemljama, uključujući i studente u Srbiji."Posebno izražavamo našu čvrstu posvećenost srpskim studentima koji od prošlog novembra osporavaju režim predsednika (Aleksandra) Vučića i nastavljaju da zahtevaju demokratiju i vladavinu prava", navodi se u rezoluciji "Podsticanje mira, prosperiteta i inkluzije u Evropi i njenom susedstvu"  usvojenoj na Kongresa PES (Partija evropskih socijalista) u Amsterdamu. 

rezoluciji objavljenoj na sajtu Kongresa PES koji se održava od 16. do 18. oktobra,  navodi se da "nazadovanje demokratije  u nekoliko zemalja kandidata za članstvo u EU predstavlja ozbiljan izazov za perspektivu njihove evropske integracije".

U Srbiji je, dodaje se, prošlogodišnja "tragedija u Novom Sadu  ukazala na klimu korupcije i slabljenja demokratskih mehanizama kontrole i ravnoteže, dodatno produbljujući nedostatak transparentnosti i odgovornosti koji već podriva  institucije zemlje".

U rezoluciji se spominje i Bosna i Hercegovina (BiH) i odlučno se osuđuju separatističke aktivnosti Milorada Dodika i njegovih saveznika. Poziva se na ciljane sankcije protiv onih koji narušavaju ustavni poredak, teritorijalni integritet i suverenitet BiH i ponovo potvrđuje  puna podrška pristupanju BiH Evropskoj uniji. 

S druge strane, u rezoluciji se pozdravljaju "napredak i reforme u zemljama kandidatima za članstvo u EU, poput Albanije, Crne Gore i Kosova koje nastavjaju da rešavaju kritična pitanja, uključujući transparentnost i institucionalne reforme".

