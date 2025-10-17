Evropske socijaldemokrate podržale studente i građane koji se bore za demokratiju u Srbiji
U rezoluciji objavljenoj na sajtu Kongresa PES koji se održava od 16. do 18. oktobra, navodi se da "nazadovanje demokratije u nekoliko zemalja kandidata za članstvo u EU predstavlja ozbiljan izazov za perspektivu njihove evropske integracije".
U Srbiji je, dodaje se, prošlogodišnja "tragedija u Novom Sadu ukazala na klimu korupcije i slabljenja demokratskih mehanizama kontrole i ravnoteže, dodatno produbljujući nedostatak transparentnosti i odgovornosti koji već podriva institucije zemlje".
U rezoluciji se spominje i Bosna i Hercegovina (BiH) i odlučno se osuđuju separatističke aktivnosti Milorada Dodika i njegovih saveznika. Poziva se na ciljane sankcije protiv onih koji narušavaju ustavni poredak, teritorijalni integritet i suverenitet BiH i ponovo potvrđuje puna podrška pristupanju BiH Evropskoj uniji.
S druge strane, u rezoluciji se pozdravljaju "napredak i reforme u zemljama kandidatima za članstvo u EU, poput Albanije, Crne Gore i Kosova koje nastavjaju da rešavaju kritična pitanja, uključujući transparentnost i institucionalne reforme".
(Beta, 17.10.2025)