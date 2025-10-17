Sindikati kulture predali Ministarstvu finansija zahteve u vezi sa svojim zaradama

Beta pre 4 sati

Savez samostalnih sindikata Srbije i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija "Nezavisnost" održali su protest zbog, kako tvrde, lošeg finansijskog stanja radnika u kulturi i zahteve predali Ministarstvu finansija.

Nekoliko desetina je na protestu skandiralo ministru Siniši Malom pod "Izađi Mali!" na Trgu Nikole Pašića.

Potom su otišli do Ministarstva finansija gde su predali tri zahteva: povraćaj 10 odsto plate uzetih pre deceniju, usklađivanje plate u kulturi sa zaposlenima u obrazovanju i usklađivanje cena rada u kulturi sa procentom rasta minimalca.

Predsednica Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragana Đorđević je izjavila da je skup ispred Ministarstva finansija jer "tu sedi čovek koji se pita za sve".

"Ministre Mali, koliki je procenat za kulturu? DNK nacije je kultura, a mi pitamo i ministra kulture Nikolu Selakovića ko je odgovoran za incident u Narodnom pozorištu (u Beogradu koje ne radi) i tražimo da preduzme sve kako bi bili sankcionisani odgovorni", izjavila je Đorđević.

Predsednik Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija "Nezavisnost" Darko Šper je izjavio da Srbija izdvaja iz budžeta za kulturu oko 0,66 procenata, a "to može dovesti do toga da više od 4.000 radnika u kulturi bude na minimalcu u januaru ove godine".

"Iako su formirane radne grupe za poboljšanje materijalnog položaja i održani sastanci sidnikata s ministarstvima, Ministarstvo finansija izbegava potpisivanje postignutog sporazuma čime se sprečava realizacija dogovorenog", rekao je Šper.

Ocenio je da je kultura u lošem položaju jer vlast ne voli kulturu, ne posećuje pozorišta, već ih zatvara, a i muzeji su prazni.

