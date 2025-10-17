Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu: "Prosečna zarada 76.000, a za državu smo nevidljivi"

N1 Info pre 7 sati  |  Žana Bulajić N1 Beograd
Protest i šetnja zaposlenih u kulturi u Beogradu: "Prosečna zarada 76.000, a za državu smo nevidljivi"

U Beogradu je održan protest zaposlenih u kulturi nezadovoljnih materijalnim položajem.

Oni su se, posle okupljanja na Trgu Nikole Pašića, prošetali do Ministarstva finansija gde su, na pisarnici, predali svoje zahteve. Od ministra Siniše Malog, na protestu pod nazivom "Izađi, Mali" očekivali su odgovor kada će konačno njihova primanja biti povećana. U zahtevu koji su predali Ministarstvu, zatražili su sastanak sa Sinišom Malim, kao i da se vrati deset odsto na plate uzetih pre deceniju, kao i da se plate zaposlenih u kulturi usklade sa zaposlenima u
