Protest zaposlenih u kulturi: „Prosečna zarada 76.000, 41 odsto zaposlenih će da bude ispod minimalca“

Nedeljnik pre 2 sata
Protest zaposlenih u kulturi: „Prosečna zarada 76.000, 41 odsto zaposlenih će da bude ispod minimalca“

U Beogradu je održan protest zaposlenih u kulturi nezadovoljnih materijalnim položajem.

Oni su se, posle okupljanja na Trgu Nikole Pašića, prošetali do Ministarstva finansija gde su, na pisarnici, predali svoje zahteve. Od ministra Siniše Malog, na protestu pod nazivom „Izađi, Mali“ očekivali su odgovor kada će konačno njihova primanja biti povećana, pišu FoNet i N1. U zahtevu koji su predali Ministarstvu, zatražili su sastanak sa Sinišom Malim, da se vrati 10 odsto na plate uzetih pre deceniju, kao i da se plate zaposlenih u kulturi usklade sa
Nova pre 2 sata
Novi magazin pre 2 sata
Beta pre 2 sata
Radio 021 pre 2 sata
N1 Info pre 3 sata
Radio sto plus pre 2 sata
Beta pre 3 sata
Danas pre 4 minuta
Vreme pre 3 minuta
Euronews pre 9 minuta
Euronews pre 4 minuta
Alo pre 8 minuta