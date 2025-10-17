Protest zaposlenih u kulturi: „Prosečna zarada 76.000, 41 odsto zaposlenih će da bude ispod minimalca“

U Beogradu je održan protest zaposlenih u kulturi nezadovoljnih materijalnim položajem.

Oni su se, posle okupljanja na Trgu Nikole Pašića, prošetali do Ministarstva finansija gde su, na pisarnici, predali svoje zahteve. Od ministra Siniše Malog, na protestu pod nazivom „Izađi, Mali“ očekivali su odgovor kada će konačno njihova primanja biti povećana, pišu FoNet i N1. U zahtevu koji su predali Ministarstvu, zatražili su sastanak sa Sinišom Malim, da se vrati 10 odsto na plate uzetih pre deceniju, kao i da se plate zaposlenih u kulturi usklade sa