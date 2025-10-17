Izložba "Umetnost kroz restauraciju" otvorena u novoj Galeriji Kolarca: "Svako delo nosi svoju istoriju, trag vremena i materijala" (foto)

Izložba "Umetnost kroz restauraciju, koja predstavlja restaurirane slike iz umetničkog fonda Kolarčeve zadužbine, otvorena je večeras u novom delu Galerije Ilije M. Kolarca.

Konzervacija i restauracija umetničkih dela iz zbirke Zadužbine realizovana je u saradnji sa Centrom za konzervaciju i restauraciju, a obuhvata radove značajnih autora poput Uroša Predića, Petra Dobrovića i drugih. Isidora Ivanović iz Centra za konzervaciju i restauraciju istakla je da izložba ima za cilj da javnosti približi značaj očuvanja kulturnog nasleđa i pruži uvid u proces konzervacije i restauracije umetničkih dela. "Svako delo nosi svoju istoriju, trag