Bolton negira višestruke optužbe za odavanje poverljivih informacija

Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država Džon Bolton, negirao je bilo kakvu krivicu nakon što je optužen da je neovlašćeno delio poverljive informacije, uključujući podatke na nivou "Vrhovna tajna", i da je nezakonito zadržavao dokumenta u svom domu.

U izjavi za javnost, Bolton je optužnicu nazvao "politički motivisanom" i deo kampanje "osvete" američkog predsednika Donalda Trampa, piše NBC njuz. "Odmazda Donalda Trampa protiv mene počela je još tokom njegove prve administracije, a nastavila se kada je pokušao da blokira objavljivanje moje knjige, i kulminirala je ovim optužbama", rekao je Bolton. On tvrdi da je postao najnovija meta "naoružavanja Ministarstva pravde" protiv Trampovih političkih protivnika.