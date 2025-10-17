Li Ming: Probijanje desne cevi tunela "Iriški venac" istorijski trenutak

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming rekao je danas, nakon probijanja desne tunelske cevi na tunelu "Iriški venac", da je to istorijski trenutak i potvrda saradnje dve zemlje. "Želeo bih da čestitam Aleksandru Vučić i timovima iz Kine u Srbiji.

Ovo je istorijski, ali i simbolički trenutak. Simbolički jer predstavlja zajedništvo u našoj saradnji", rekao je Li Ming nakon probijanja poslednjih 1,3 metara desne cevi na tunelu "Iriški venac". Podsetio je da je to još jedan od istorijskih trenutka, jer je nedavno otvorena brza pruga do Subotice. "To je još jedan dokaz naše saradnje i nadam se da ćemo još imati ovakvih rezultata naše saradnje", dodao je Li Ming.