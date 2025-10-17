Kraljevo u nedelju dočekuje novopazarske studente

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Jovana Ristić
VIZAUAL: FB GRUPA STAROSEDEOCI KRALJEVA I OKOLINE Grupa studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru koja je juče pešice krenula ka Novom Sadu pod sloganom ,,16 dana za 16 žrtava“, trenutno se nalazi u Baljevcu kod Raške, gde će potom prenoćiti u Studenici.

Sutra uveče prenoći će u Ušću, dok se u nedelju, 19. oktobra, očekuje se da stignu u Kraljevo, kada će se u njihovu čast organizovati svečani doček. U međuvremenu, očekuje ih naporna ruta kroz Ibarsku klisuru, sa pauzama u Ušću i Magliču. Tačno vreme dolaska u Kraljevo nije precizirano, s obzirom da je plan dinamičan i podložan promenama usled očekivanih otežanih vremenskih uslova, bezbedonosnih razloga i drugih nepredviđenih situacija. Zahvaljujući građanima,
