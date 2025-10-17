Valjevski gimnazijalci najavili marš do Novog Sada

"Koracima sećanja“ naziv je počasnog marša na koji će valjevski gimnazijalci krenuti 28. oktobra, kako bi u Novi Sad stigli 1. novembra na godišnjicu pada nadstrešnice na železničkoj stanici u ovom gradu kada je stradalo 16 osoba.

"Da se ne zaboravi, zato idemo", poručuju gimnazijalci koji su ovih dana ispred škole postavili punkt gde prikupljaju donacije za ovaj put. Kako kažu, sa njima će iz Valjeva put Novog Sada krenuti učenici, studenti i građani iz Užica, Čačka, Kraljeva i Gornjeg Milanovca.