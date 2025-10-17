Objavljene nove cene goriva

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 24. oktobra.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 24. oktobra u isto vreme koštaće maksimalno 192 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 176 dinara za litar, piše Danas. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 194 dinara po litru, a benzina 178 dinar po litru. Ovo znači da su i dizel i benzin pojeftinili za po dva dinara. Podsećamo, Vlada Srbije donela je uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci.