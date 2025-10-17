Vučić prisustvuje probijanju desne cevi tunela "Iriški venac"

Iz Predsedništva Srbije je najavljeno da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u 10 časova obići radove na tunelu "Iriški venac".

U pitanju je projekat za izradnju brze saobraćajnice "Novi Sad – Ruma", na Fruškogorskom koridoru, a saopšteno je da će Vučić prisustvovati probijanju desne tunelske cevi. Na Instagram profilu Budućnost Srbije AV objavljen je video, uz komentar da će tunel Iriški venac, kao "najimpozantniji deo Fruškogorskog koridora, povezati Novi Sad sa auto-putevima prema Šidu i Loznici i time zaokružiti ovaj ambiciozni projekat naše saobraćajne infrastrukture": A post shared by