Eksplodirala bomba ispod automobila poznatog novinara u Italiji

N1 Info pre 2 sata  |  Beta/AFP
Eksplodirala bomba ispod automobila poznatog novinara u Italiji

Bomba koja je eksplodirala noćas uništila je automobil poznatog italijanskog novinara Sigfrida Ranučija, a u eksploziji nije bilo nastradalih, objavljeno je na portalu istraživačke emisije Report koju on vodi na trećem kanalu javne televizije RAI.

Kola njegove ćerke i fasada zgrade oštećeni su u eksploziji koja se dogodila oko 20 kilometara južno od Rima, naveo je isti izvor. "Snaga eksplozija bila je tolika da je mogla da ubije da je neko prošao pored u tom trenutku", piše na portalu i dodaje se da je otvorena istraga. Na vest o eksploziji stigle su osude brojnih političkih zvaničnika sa svih strana političkog spektra. Konzervativna premijerka Đorđa Meloni izrazila je "punu solidarnost" sa novinarom i
