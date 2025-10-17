Eksplodirala bomba ispod kola poznatog novinara! Vozilo razneto! Pokušan atentat na čuvenog reportera nedaleko od Rima! Odjeknulo žestoko! (foto/video)

Kurir pre 31 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
Eksplodirala bomba ispod kola poznatog novinara! Vozilo razneto! Pokušan atentat na čuvenog reportera nedaleko od Rima…

Bomba koja je eksplodirala noćas uništila je automobil poznatog italijanskog novinara Sigfrida Ranučija, a u eksploziji nije bilo nastradalih, objavljeno je danas na portalu istraživačke emisije Report koju on vodi na trećem kanalu javne televizije RAI.

Kola njegove ćerke i fasada zgrade oštećeni su u eksploziji koja se dogodila oko 20 kilometara južno od Rima, naveo je isti izvor. - Snaga eksplozije bila je tolika da je mogla da ubije da je neko prošao pored u tom trenutku - piše na portalu i dodaje se da je otvorena istraga. Na vest o eksploziji stigle su osude brojnih političkih zvaničnika sa svih strana političkog spektra. Konzervativna premijerka Đorđa Meloni izrazila je "punu solidarnost" sa novinarom i
