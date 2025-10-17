Eksplozija u Bukureštu: Gas razneo dva sprata zgrade, poginulo troje ljudi

Tri osobe su poginule a trinaest je povređeno i prebačeno u bolnicu u snažnoj eksploziji koja se dogodila jutros u Bukureštu, a verovatno je izazvana gasom, javile su spasilaške službe.

Eksplozija je teško oštetila dva sprata osmospratne zgrade. Zgrada evakuisana nakon eksplozije, traga se za žrtvama „Postoji rizik da se zgrada sruši i zbog toga su je vatrogasci potpuno evakuisali“, rekao je Raed Arafat, šef Odeljenja za vanredne situacije novinarima koji su došli na mesto nesreće. On je rekao da su vlasti odlučile da zatvore taj kvart ocenjujući da je opasno dok spasilačke službe nastavljaju traganje za mogućim žrtvama. Najverovatniji razlog za