Troje ljudi poginulo u eksploziji u Bukureštu, verovatno izazvanoj gasom

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Troje ljudi poginulo u eksploziji u Bukureštu, verovatno izazvanoj gasom

Tri osobe su poginule a trinaest je povređeno i prebačeno u bolnicu u snažnoj eksploziji koja se dogodila jutros u Bukureštu, a verovatno je izazvana gasom, javile su spasilaške službe.

Eksplozija je teško oštetila dva sprata osmospratne zgrade. "Postoji rizik da se zgrada sruši i zbog toga su je vatrogasci potpuno evakuisali", rekao je Raed Arafat, šef Odelenja za vanredne situacije novinarima koji su došli na mesto nesreće. On je rekao da su vlasti odlučile da zatvore taj kvart ocenjujući da je opasno. Spasilačke službe nastavljaju traganje za mogućim žrtvama. Najverovatniji razlog za eksploziju je gas, rekao je Arafat ali nije dao druge
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Još crnje vesti iz bukurešta Najmanje troje poginulo, a 17 povređeno u stravičnoj eksploziji (foto/video)

Još crnje vesti iz bukurešta Najmanje troje poginulo, a 17 povređeno u stravičnoj eksploziji (foto/video)

Alo pre 38 minuta
Eksplozija u Bukureštu: Gas razneo dva sprata zgrade, poginulo troje ljudi

Eksplozija u Bukureštu: Gas razneo dva sprata zgrade, poginulo troje ljudi

Nedeljnik pre 2 sata
Eksplozija u Bukureštu: Tri poginule osobe, 17 povređenih, zgrada pred urušavanjem

Eksplozija u Bukureštu: Tri poginule osobe, 17 povređenih, zgrada pred urušavanjem

NIN pre 3 sata
(Video) Tragedija u komšijskoj zemlji u eksploziji zgrade poginula trudnica, spasioci je našli u ruševina! Grad zavijen u crno…

(Video) Tragedija u komšijskoj zemlji u eksploziji zgrade poginula trudnica, spasioci je našli u ruševina! Grad zavijen u crno

Dnevnik pre 2 sata
U eksploziji u Bukureštu poginule tri osobe, urušio se deo osmospratnice

U eksploziji u Bukureštu poginule tri osobe, urušio se deo osmospratnice

RTS pre 3 sata
Stravična eksplozija; Razoren deo stambene zgrade, ima mrtvih i povređenih FOTO/VIDEO

Stravična eksplozija; Razoren deo stambene zgrade, ima mrtvih i povređenih FOTO/VIDEO

B92 pre 3 sata
Eksplozija u zgradi u Bukureštu: Tri osobe poginule, trinaest povređeno

Eksplozija u zgradi u Bukureštu: Tri osobe poginule, trinaest povređeno

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Rumunijagaseksplozija

Svet, najnovije vesti »

Trivić: Imenovanje v.d. predsednika RS neustavno, Dodik želi da se reši Željke Cvijanović

Trivić: Imenovanje v.d. predsednika RS neustavno, Dodik želi da se reši Željke Cvijanović

Beta pre 33 minuta
Šta se krije iza Trumpove opsesije mineralima

Šta se krije iza Trumpove opsesije mineralima

Bloomberg Adria pre 32 minuta
„U Crnoj Gori kao u Moldaviji, EU da pomogne“: Šta je Jakov Milatović rekao u intervju za Politico?

„U Crnoj Gori kao u Moldaviji, EU da pomogne“: Šta je Jakov Milatović rekao u intervju za Politico?

Danas pre 3 minuta
Bolton negira optužbe za odavanje tajni: Tramp ga nazvao „lošim momkom“

Bolton negira optužbe za odavanje tajni: Tramp ga nazvao „lošim momkom“

NIN pre 28 minuta
BBC: Kralj Čarls biće prvi britanski monarh u više od 500 godina koji će se moliti s papom u Vatikanu

BBC: Kralj Čarls biće prvi britanski monarh u više od 500 godina koji će se moliti s papom u Vatikanu

N1 Info pre 2 minuta