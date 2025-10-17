Uhapšena osumnjičena za nedozvoljen promet cigareta i rezanog duvana

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu i Poreskom upravom, uhapsili su M. M. (1975) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, policijski službenici su cigarete pronašli pretresom dva poslovna objekta u okviru trgovinske radnje koje osumnjičena koristi i tom prilikom oduzeli 239 paklica