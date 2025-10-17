Uhapšena osumnjičena za nedozvoljen promet cigareta i rezanog duvana

Politika pre 3 sata
Uhapšena osumnjičena za nedozvoljen promet cigareta i rezanog duvana

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu i Poreskom upravom, uhapsili su M. M. (1975) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, policijski službenici su cigarete pronašli pretresom dva poslovna objekta u okviru trgovinske radnje koje osumnjičena koristi i tom prilikom oduzeli 239 paklica
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Provalio subotičaninu u kuću, ukrao delove za auto i garderobu! Uhapšen muškarac (43) zbog 2 teške krađe: Sumnja se i da je iz…

Provalio subotičaninu u kuću, ukrao delove za auto i garderobu! Uhapšen muškarac (43) zbog 2 teške krađe: Sumnja se i da je iz jedne firme pokupio tehničku robu

Kurir pre 1 sat
Uhapšena žena iz Obrenovca (50): Prodavala cigarete bez akciznih markica

Uhapšena žena iz Obrenovca (50): Prodavala cigarete bez akciznih markica

Telegraf pre 3 sata
Uhapšen kragujevčanin: Pokušao da obije više bankomata, omeo ga alarm!

Uhapšen kragujevčanin: Pokušao da obije više bankomata, omeo ga alarm!

Kurir pre 4 sati
Policija sprečila obijanje bankomata

Policija sprečila obijanje bankomata

RTK pre 4 sati
Kragujevačka policija uhapsila čoveka koji je prošle noći pokušao da obije više bankomata

Kragujevačka policija uhapsila čoveka koji je prošle noći pokušao da obije više bankomata

Glas Šumadije pre 6 sati
Uhapšen Subotičanin osumnjičen da je ukrao predmete iz kuće i preduzeća

Uhapšen Subotičanin osumnjičen da je ukrao predmete iz kuće i preduzeća

RTV pre 6 sati
Uhapšen zbog više krađa

Uhapšen zbog više krađa

Jug press pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Poreska upravaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPakcizeObrenovac

Vojvodina, najnovije vesti »

Skup roditelja i đaka Jovine gimnazije: "Deca imaju privid nastave i časove u hodnicima"

Skup roditelja i đaka Jovine gimnazije: "Deca imaju privid nastave i časove u hodnicima"

N1 Info pre 44 minuta
FOTO: Na skupu podrške profesorima "Jovine", đaci putem stikera poručili šta im smeta, nedostaje i šta žele.

FOTO: Na skupu podrške profesorima "Jovine", đaci putem stikera poručili šta im smeta, nedostaje i šta žele.

Moj Novi Sad pre 23 minuta
Vojvodina u pokrajinskom derbiju dočekuje Džoker

Vojvodina u pokrajinskom derbiju dočekuje Džoker

RTV pre 1 sat
Srbija u svet(l)u u geopolitike - Može li država da sačuva spoljno-političku neutralnost i po koju cenu?

Srbija u svet(l)u u geopolitike - Može li država da sačuva spoljno-političku neutralnost i po koju cenu?

RTV pre 1 sat
I večeras skup podrške profesorima Jovine gimnazije: "Đaci imaju nešto što je privid nastave"

I večeras skup podrške profesorima Jovine gimnazije: "Đaci imaju nešto što je privid nastave"

Radio 021 pre 1 sat