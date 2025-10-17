Uhapšen Subotičanin osumnjičen da je ukrao predmete iz kuće i preduzeća

RTV pre 38 minuta  |  Tanjug
Uhapšen Subotičanin osumnjičen da je ukrao predmete iz kuće i preduzeća

SUBOTICA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su S. B. (43) iz Subotice, zbog sumnje da je provalio u kuću i jedno preduzeće iz kojih je ukrao garderobu, delove za automobil i tehničku robu.

On je osumnjičen za izvršenje dva krivična dela teške krađe, saopšteno je iz Policijske uprave u Subotici. S. B. se sumnjiči da je provalio u kuću jednog Subotičanina i ukrao delove za automobil i garderobu, a policija ga je ubrzo nakon toga i uhapsila. Sumnja se i da je provalio i u jedno preduzeće na periferiji Subotice iz kojeg je ukrao raznu tehničku robu. Policija je prilikom pretresa kuće koju je koristio osumnjičeni pronašla ukradene predmete koji će biti
