Policija sprečila obijanje bankomata

RTK pre 1 sat
Policija sprečila obijanje bankomata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su M.

M. (1968) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u pokušaju. On se sumnjiči da je noćas, oko 3 sata, u centru Kragujevca, podesnim alatom pokušao da obije više bankomata koji su u vlasništvu dve banke. Policija je, nakon što se uključio alarm banaka, odmah stigla i zatekla ga kako pokušava da obije bankomat. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom
