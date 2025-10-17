Brižit Bardo hospitalizovana

Francuska filmska legenda, koja je kasnije postala aktivistkinja za prava životinja, Brižit Bardo, hospitalizovana je već tri nedelje u privatnoj bolnici "Sen-Žan" u Tulonu, na jugu Francuske, nedaleko od njenog doma u Sen-Tropeu.

Prema pisanju regionalnih novina, glumica, koja ima 91 godinu, ima ozbiljne zdravstvene probleme i podvrgnuta je "hirurškoj intervenciji u sklopu ozbiljne bolesti". Brižit Bardo, simbol šezdesetih godina, očekuje se da će napustiti bolnicu za nekoliko dana, ali njeno stanje ostaje "zabrinjavajuće", navodi "Il Messaggero". (Telegraf.rs/izvor: Il Messaggero)
