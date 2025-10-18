Netanjahuov kabinet: Prelaz Rafa do daljnjeg ostaje zatvoren

B92 pre 1 sat
Netanjahuov kabinet: Prelaz Rafa do daljnjeg ostaje zatvoren

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da će prelaz Rafa između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljeg.

Saopštenje dolazi nekoliko sati nakon što je palestinska ambasada u Kairu objavila da će prelaz ponovo biti otvoren u ponedeljak. "Otvaranje prelaza će biti razmotreno na osnovu toga kako Hamas ispunjava svoj deo obaveza u vraćanju tela preminulih talaca i sprovođenju dogovorenog okvira", navedeno je u saopštenju kabineta, preneo je Rojters. Izraelska vojna agencija za koordinaciju (COGAT) saopštila je u četvrtak da se pripreme za otvaranje prelaza Rafe za kretanje
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Hamas najavio da će predati još tela još dvojice talaca

Hamas najavio da će predati još tela još dvojice talaca

Slobodna Evropa pre 35 minuta
Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Beta pre 55 minuta
Izrael odbija da otvori prelaz Rafa, uslov isporuka svih tela talaca

Izrael odbija da otvori prelaz Rafa, uslov isporuka svih tela talaca

Nedeljnik pre 1 sat
Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Radio sto plus pre 40 minuta
"Dobićete tela..." Hamas se ponovo oglasio o taocima

"Dobićete tela..." Hamas se ponovo oglasio o taocima

Alo pre 40 minuta
Palestinska ambasada u Egiptu: Rafah se ponovo otvara za povratak u Gazu

Palestinska ambasada u Egiptu: Rafah se ponovo otvara za povratak u Gazu

Serbian News Media pre 1 sat
Prelaz Rafa ostaje zatvoren do daljnjeg: Sve zavisi od Hamasa

Prelaz Rafa ostaje zatvoren do daljnjeg: Sve zavisi od Hamasa

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaHamasEgipatRojtersGaza

Svet, najnovije vesti »

Širom SAD demonstracije protiv Trampove vlasti

Širom SAD demonstracije protiv Trampove vlasti

Danas pre 10 minuta
Studentkinju ubio komšija nakon što je odbila prosidbu: Zahtevao brak, pa je napao nožem: Telo nađeno iza tržnog centra

Studentkinju ubio komšija nakon što je odbila prosidbu: Zahtevao brak, pa je napao nožem: Telo nađeno iza tržnog centra

Blic pre 20 minuta
Zelenski se još uvek Nada: Dobro je što Tramp nije rekao "ne", iako za sada nije kazao "da''

Zelenski se još uvek Nada: Dobro je što Tramp nije rekao "ne", iako za sada nije kazao "da''

Blic pre 30 minuta
Nakon Gaze: - Ukrajina! Tramp je ubedio Netanjahua da zaustavi rat, ali da li će mu isto uspeti sa Putinom? "Mir nikada nije…

Nakon Gaze: - Ukrajina! Tramp je ubedio Netanjahua da zaustavi rat, ali da li će mu isto uspeti sa Putinom? "Mir nikada nije izgledao dalje"

Blic pre 0 minuta
Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Danas pre 45 minuta