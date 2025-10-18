BBC vesti na srpskom

Zelenski uzdržan o projektilima tomahavk posle sastanka s Trampom

Posle srdačnog susreta Zelenski je rekao da je s Trampom razgovarao o raketama dugog dometa, ali da je odlučio da o tome ne daje izjave „jer Sjedinjene Države ne žele eskalaciju".

Tramp i Zelenski se rukuju uz osmehe okruženi zastavama Amerike i Ukrajine
Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je izgleda ostao praznih ruku posle sastanka u Beloj kući sa američkim predsednikom Donaldom Trampom koji je ukazao da nije spreman da im isporuči tražene rakete tomahavk.

Posle srdačnog susreta, Zelenski je rekao da je s Trampom razgovarao o raketama dugog dometa, ali da je odlučio da o tome ne daje izjave „jer Sjedinjene Države ne žele eskalaciju".

Po završetku sastanka, Tramp je preko društvenih mreža pozvao Kijev i Moskvu da „se zaustave gde su" i okončaju rat.

Susret Trampa i Zelenskog organizovan je dan posle telefonskog razgovora američkog predsednika sa ruskim Vladimirom Putinom kada je dogovoreno da se uskoro sretnu u Mađarskoj.

Zelenski je uveren da bi udari tomahavka na ruska naftna i energetska postrojenja značajno oslabili Putinovu ratnu privredu.

Iako to Tramp nije isključio, ton iz Bele kuće u petak sugeriše da nije postignut jasni dogovor.

„Nadamo se da im neće biti potrebne, nadamo se da ćemo zaustaviti rat bez razmišljanja o tomahavcima“, rekao je američki predsednik, dodajući da Americi treba oružje.

Tramp je rekao da bi slanje raketa izazvalo „eskalaciju, ali da će se o tome razgovarati".

Na pitanje BBC-ja da li su rakete tomahavk ubrzale susret sa Putinom, američki predsednik je odgovorio:

„Pretnja time (tomahavcima) je dobra, ali ta pretnja uvek postoji“.

Ukrajinski lider je predložio da njegova zemlja ponudi dronove u zamenu za tomhavke, na šta se Tramp osmehnuo i klimnuo glavom.

Zelenski je i pohvalio Trampa zbog uloge u postizanju prve faze mirovnog sporazuma na Bliskom istoku, napominjući da bi koristeći taj zamah američki lider mogao da pomogne da se završi i ruski rat u Ukrajini.

Posle sastanka, napolju, novinar je upitao Zelenskog da li misli da Putin zaista želi dogovor ili samo kupuje vreme planiranim sastankom sa Trampom u Budimpešti.

„Ne znam“, rekao je, dodajući da mogućnost da Ukrajina dobije tomahavke Rusiju „plaši, jer je to snažno oružje“.

Na pitanje da li iz Vašingtona odlazi sa više optimizma da će Ukrajina dobiti to oružje, odgovorio je: „Ja sam realističan“.

Na mreži Iks je napisao da je pozvao evropske lidere kako bi podelio detalje sastanka s Trampom i da je „ključni prioritet sada da se sačuva što više života, garantuje bezbednost Ukrajini i ojačamo svi mi u Evropi".

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da je razgovor sa evropskim liderima bio „sadržajan“ i obećao da će „Velika Britanija nastaviti da im šalje humanitarnu i vojnu pomoć“.

Poslednjih dana, Tramp je pokazao da je otvoren za ideju da proda tomahavke, iako je Putin upozorio da bi takav potez dodatno zategao odnose Vašingtona i Moskve.

U četvrtak je saopštio da je „veliki napredak“ postignut tokom telefonskog razgovora sa Putinom i da su se dogovorili da se sastanu licem u lice u Mađarskoj.

Upitan hoće li Zelenski učestvovati u tim razgovorima, Tramp je pre sastanka sa ukrajisnkim predsednikom izjavio da ima „loše krvi“ između Zelenskog i Putina.

„Želimo da se svi osećaju ugodno“, rekao je.

Sve tri strane biće uključene, ali možda odvojeno, dodao je.

„Sva tri lidera se moraju sastati“, poručio je Tramp.

Tramp je bio uveren da će njegov susret s Putinom na Aljasci ubediti ruskog lidera da započne sveobuhvatne mirovne pregovore, ali taj sastanak nije doveo do odlučujućih promena.

Ponovo su razgovarali nekoliko dana kasnije kada je Tramp prekinuo sastanak sa Zelenskim i evropskim liderima kako bi pozvao Putina.

Podsetite se snimka neprijatnog razgovora Trampa i Zelenskog u Beloj kući

Uoči sastanka, BBC je u petak u Ukrajini razgovarao sa parom vlasnika male prodavnice u predgrađu Kijeva koja je prošlog meseca zbrisana ruskim raketama.

Vlasnik Vladimir je govoreći o predstojećem sastanku Zelenskog i Trampa, rekao: „Cenimo svaku podršku“.

Ali je ubrzo ustuknuo dok su mu suze navirale na oči.

Posle duge pauze, sabrao se i počeo ponovo.

„Istina i demokratija će pobediti, a sav terorizam i zlo će nestati“, rekao je.

„Samo želimo da živimo, ne želimo da odustanemo, samo želimo da nas ostave na miru.“

