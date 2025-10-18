Dačić: Studentkinja Poljoprivrednog nije trenutno u državi, razgovaraćemo s njom kad dođe

Beta pre 3 sata

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da studentkinja Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, prema kojoj je navodno učinjeno nasilje od strane policije, trenutno nije u državi i da će policija razgovarati sa njom kada se bude vratila.

"Nju niko iz policije nije zvao, znači niko nije uticao na nju da da demanti, ovde je reč o tome da mi želimo potpuno do kraja da razjasnimo celu ovu situaciju", kazao je Dačić za TV Prva.

Upitao je zašto studenti nisu ranije objavili navodni slučaj nasilja ako se to dogodilo 24. septembra i ocenio da je namera bila da se "stvori utisak da je to još jedan primer i slučaj policijske brutalnosti".

"Ko je iskoristio, ko je zloupotrebio, u čiju korist i zašto, to je sada predmet istrage. Ja insistiram da se ovo pitanje do kraja izvede, ako je policija kriva ona će da odgovara, ako to nije tačno, treba da odgovaraju oni koji su izneli neistine", izjavio je Dačić.

Studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu saopštili su u utorak, 14. oktobra da je njihova koleginica odvedena u policijsku stanicu protiv svoje volje gde je doživela "fizičku i psihičku torturu", što su policija, a navodno i studentkinja kasnije demantovali.

(Beta, 18.10.2025)