Dačić: Studentkinja Poljoprivrednog nije trenutno u državi, razgovaraćemo s njom kad dođe

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Anđela Risantijević
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da studentkinja Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, prema kojoj je navodno učinjeno nasilje od strane policije, trenutno nije u državi i da će policija razgovarati sa njom kada se bude vratila. „Nju niko iz policije nije zvao, znači niko nije uticao na nju da da demanti, ovde je reč o tome da mi želimo potpuno do kraja da razjasnimo celu ovu situaciju“, kazao je Dačić za TV Prva. Upitao je zašto studenti
N1 Info pre 2 sata
Beta pre 2 sata
Danas pre 2 sata
Nova pre 2 sata
Nedeljnik pre 1 sat
Novi magazin pre 2 sata
Serbian News Media pre 2 sata
Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaPolicijastudentkinja

