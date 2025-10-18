Dačić: Studentkinja Poljoprivrednog nije trenutno u državi, razgovaraćemo s njom kad dođe

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da studentkinja Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, prema kojoj je navodno učinjeno nasilje od strane policije, trenutno nije u državi i da će policija razgovarati sa njom kada se bude vratila. „Nju niko iz policije nije zvao, znači niko nije uticao na nju da da demanti, ovde je reč o tome da mi želimo potpuno do kraja da razjasnimo celu ovu situaciju“, kazao je Dačić za TV Prva. Upitao je zašto studenti