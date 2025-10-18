Dačić: Studentkinja Poljoprivrednog nije trenutno u državi, razgovaraćemo s njom kad dođe

N1 Info pre 48 minuta  |  Beta
Dačić: Studentkinja Poljoprivrednog nije trenutno u državi, razgovaraćemo s njom kad dođe
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da studentkinja Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, prema kojoj je navodno učinjeno nasilje od strane policije, trenutno nije u državi i da će policija razgovarati sa njom kada se bude vratila. "Nju niko iz policije nije zvao, znači niko nije uticao na nju da da demanti, ovde je reč o tome da mi želimo potpuno do kraja da razjasnimo celu ovu situaciju", kazao je Dačić za TV Prva. Upitao je zašto studenti nisu
Beta pre 34 minuta
Danas pre 44 minuta
Glas Zaječara pre 19 minuta
Nova pre 29 minuta
Nedeljnik pre 4 minuta
Novi magazin pre 33 minuta
Serbian News Media pre 33 minuta
Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslova

N1 Info pre 48 minuta
