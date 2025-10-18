Zaposleni u kulturi protestovali ispred Narodnog pozorišta

Beta pre 19 minuta

Više stotina zaposlenih u kulturi, studenata i građana protestovalo je danas na Trgu republike ispred Narodnog pozorišta u Beogradu, na skupu "Nula (0) za kulturu" koji su organizovali ansambl Drame tog pozorišta i sindikati umetnika.

Zaposleni u kulturi traže povlačenje novog Pravilnika o radnoj disciplini Narodnog pozorišta, čija jedna od odredbi zabranjuje zaposlenima u nacionalnom teatru da na bilo koji način izražavaju političko opredeljenje, razrešenje Upravnog odbora na čelu s Dragoslavom Bokanom, kao i da Vlada Srbije preispita rad ministra kulture Nikole Selakovića.

Glumica Bojana Stefanović izjavila je za televiziju N1 da je današnji protest posvećen tome da kolege i saradnici u kulturi izraze svoje nezadovoljstvo, dodajući da je ono što se dešava sa Narodnim pozorištem "mali deo nečega što je na širem nivou veliki problem".

"A to je način na koji se država godinama unazad odnosi prema bilo čemu što u je u vezi sa kulturnim institucijama, kao i za finansijsko urušavanje onoga što je potrebno da bi kultura opstala. Velika je žalost da kultura može bilo kome da smeta bilo kada", rekla je Stefanović.

Glumica Vanja Milačić kazala je, komentarišući što je Narodno pozorište zatvoreno zbog, prema tvrdnje uprave, neophodnih radova, da je nacionalni teatar "bio otvoren i za vreme okupacije".

"Za vreme okupacije Narodno pozorište je radilo, a zatvoreno je 3. oktobra 2025. godine u 21. veku. To je nešto što je alarmantno", izjavila je Milačić.

Milačić je dodala i da se glumci bore već godinama unazad, kao i da su "sistematsko urušavanje obrazovanja i kulture su sredstva ove vlast".

"To je ono što oni godinama rade i tu nema trunke načina da se napravi bilo kakav progres i ta zemlja je osuđena da se na razvije. To je zapravo ono što je suština", dodala je glumica Milačić.

(Beta, 18.10.2025)

Povezane vesti »

"Marš slobode" u Novom Sadu: Protest završen odavanjem pošte kod Železničke stanice

"Marš slobode" u Novom Sadu: Protest završen odavanjem pošte kod Železničke stanice

N1 Info pre 4 minuta
BLOG UŽIVO Nema izvinjenja Vučićevića za izjavu „šatro žrtve“ ispred Informera, Novosađani pozvali na veliki protest 1…

BLOG UŽIVO Nema izvinjenja Vučićevića za izjavu „šatro žrtve“ ispred Informera, Novosađani pozvali na veliki protest 1. novembra

Nova pre 4 minuta
Skupovi ispred Narodnog pozorišta i TV Informer u Beogradu, "Marš slobode" u Novom Sadu

Skupovi ispred Narodnog pozorišta i TV Informer u Beogradu, "Marš slobode" u Novom Sadu

RTS pre 4 minuta
Oko 19 časova završen protest ispred TV Informer

Oko 19 časova završen protest ispred TV Informer

Euronews pre 4 minuta
"Vreme je isteklo, Dragane": Skup ispred Informera završen minutom tišine i performansom

"Vreme je isteklo, Dragane": Skup ispred Informera završen minutom tišine i performansom

N1 Info pre 29 minuta
Novi Sad: Nekoliko hiljada okupljenih u „Maršu slobode“ do železničke stanice, na sedam raskrisnica – sedam važnih tema…

Novi Sad: Nekoliko hiljada okupljenih u „Maršu slobode“ do železničke stanice, na sedam raskrisnica – sedam važnih tema (FOTO/VIDEO)

Danas pre 1 sat
Novosađani "marširali" Bulevarom oslobođenja, Vasić i Jovović poveli kolonu ka Železničkoj stanici (FOTO i VIDEO)

Novosađani "marširali" Bulevarom oslobođenja, Vasić i Jovović poveli kolonu ka Železničkoj stanici (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteSindikat

Društvo, najnovije vesti »

Dabogda živeli zajedno (Ursulina kletva)

Dabogda živeli zajedno (Ursulina kletva)

Danas pre 4 minuta
“16 za 16” – drugi dan: Studenti iz Novog Pazara specijalno za Danas pišu dnevnik sa pešačenja za Novi Sad

“16 za 16” – drugi dan: Studenti iz Novog Pazara specijalno za Danas pišu dnevnik sa pešačenja za Novi Sad

Danas pre 9 minuta
Roditelji Jovine gimnazije: Direktor Radivoje P. Stojković nastavio je sa nezakonitim postupanjima

Roditelji Jovine gimnazije: Direktor Radivoje P. Stojković nastavio je sa nezakonitim postupanjima

Danas pre 54 minuta
Od nesanice do noćnog buđenja: Pet obrazaca sna koji otkrivaju vaše mentalno i fizičko zdravlje

Od nesanice do noćnog buđenja: Pet obrazaca sna koji otkrivaju vaše mentalno i fizičko zdravlje

Danas pre 54 minuta
Počasna šetnja zbog ubijenog dečaka: „Pamtimo Dušana“

Počasna šetnja zbog ubijenog dečaka: „Pamtimo Dušana“

Danas pre 29 minuta