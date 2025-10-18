Zaposleni u kulturi protestovali ispred Narodnog pozorišta

Više stotina zaposlenih u kulturi, studenata i građana protestovalo je danas na Trgu republike ispred Narodnog pozorišta u Beogradu, na skupu "Nula (0) za kulturu" koji su organizovali ansambl Drame tog pozorišta i sindikati umetnika.

Zaposleni u kulturi traže povlačenje novog Pravilnika o radnoj disciplini Narodnog pozorišta, čija jedna od odredbi zabranjuje zaposlenima u nacionalnom teatru da na bilo koji način izražavaju političko opredeljenje, razrešenje Upravnog odbora na čelu s Dragoslavom Bokanom, kao i da Vlada Srbije preispita rad ministra kulture Nikole Selakovića.

Glumica Bojana Stefanović izjavila je za televiziju N1 da je današnji protest posvećen tome da kolege i saradnici u kulturi izraze svoje nezadovoljstvo, dodajući da je ono što se dešava sa Narodnim pozorištem "mali deo nečega što je na širem nivou veliki problem".

"A to je način na koji se država godinama unazad odnosi prema bilo čemu što u je u vezi sa kulturnim institucijama, kao i za finansijsko urušavanje onoga što je potrebno da bi kultura opstala. Velika je žalost da kultura može bilo kome da smeta bilo kada", rekla je Stefanović.

Glumica Vanja Milačić kazala je, komentarišući što je Narodno pozorište zatvoreno zbog, prema tvrdnje uprave, neophodnih radova, da je nacionalni teatar "bio otvoren i za vreme okupacije".

"Za vreme okupacije Narodno pozorište je radilo, a zatvoreno je 3. oktobra 2025. godine u 21. veku. To je nešto što je alarmantno", izjavila je Milačić.

Milačić je dodala i da se glumci bore već godinama unazad, kao i da su "sistematsko urušavanje obrazovanja i kulture su sredstva ove vlast".

"To je ono što oni godinama rade i tu nema trunke načina da se napravi bilo kakav progres i ta zemlja je osuđena da se na razvije. To je zapravo ono što je suština", dodala je glumica Milačić.