Cure detalji o razgovoru Trampa i Zelenskog: Ukrajinci u Belu kuću doneli karte sa metama u Rusiji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom bio "produktivan" i da je otvoren za bilateralne ili trilateralne razgovore, "bilo koje vrste koji približavaju miru", dok je Tramp poručio da je "vreme da se pronađe sporazum za okončanje rata".

- Verujemo da Tramp želi da završi ovaj rat - rekao je Zelenski u petak nakon sastanka s Trampom u Beloj kući. Govoreći o mogućoj isporuci američkih projektila "tomahavk" Ukrajini, Zelenski je naveo da je "realan", da se o toj temi razgovaralo na sastanku, ali da Sjedinjene Američke Države ne žele da izazovu "eskalaciju" s Moskvom. - Rusija se boji " tomahavka", zaista se boji, jer je to moćno oružje - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u petak. Iako je