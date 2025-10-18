Zelenski uzdržan o projektilima tomahavk posle sastanka s Trampom

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Zelenski uzdržan o projektilima tomahavk posle sastanka s Trampom

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je izgleda ostao praznih ruku posle sastanka u Beloj kući sa američkim predsednikom Donaldom Trampom koji je ukazao da nije spreman da im isporuči tražene rakete tomahavk.

Posle srdačnog susreta, Zelenski je rekao da je s Trampom razgovarao o raketama dugog dometa, ali da je odlučio da o tome ne daje izjave „jer Sjedinjene Države ne žele eskalaciju“. Po završetku sastanka, Tramp je preko društvenih mreža pozvao Kijev i Moskvu da „se zaustave gde su“ i okončaju rat. Susret Trampa i Zelenskog organizovan je dan posle telefonskog razgovora američkog predsednika sa ruskim Vladimirom Putinom kada je dogovoreno da se uskoro sretnu u
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaBela kućaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

