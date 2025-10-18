"Rusija se istinski plaši": Zelenski nikad konkretniji, od Trampa zahteva samo jedno

Američki predsednik Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastali su se u Beloj kući.

U vezi sa potencijalnom isporukom američkih projektila Tomahavki Ukrajini, Zelenski je izjavio da je "realan", da se o toj temi raspravljalo na sastanku, ali da SAD "ne žele da izazovu eskalaciju" sa Moskvom. "Rusija se plaši Tomahavki, istinski se plaši, jer je to moćno oružje", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u petak, koji je Trampu izneo i predlog da SAD Ukrajini daju moćne Tomahavke, a da Ukrajina zauzvrat SAD-u isporuči dronove, prenosi Index.