Ministarka Paunović: Moguće usvajanje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku početkom novembra

Danas pre 27 minuta  |  Beta
Ministarka Paunović: Moguće usvajanje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku početkom novembra

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je danas da bi Predlog izmena Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ; mogao da se nađe pred poslanicima „jako brzo“ i da se usvoji početkom novembra.

Ona je, za Radio televiziju Srbije (RTS), navela da je nacrt praktično usaglašen sa svim preporukama ODIHR, i da ne misli da je tu bilo šta „ignorisano, osim nekih detalja koji su bili u sukobu sa Ustavom, pa se tu moralo biti oprezan“. „Preporuke su često dobronamerne, ali ne uvek lagane za implementaciju i moguće sa pozicije sa koje štitite sopstveni Ustav i zakone“, navela je Paunović. Na primedbe iz opozicije o predviđenoj komisiji, ona je rekla da je izvršna
